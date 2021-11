Rüdenhausen vor 1 Stunde

Waldtag der Kindergartenkinder aus Rüdenhausen

Die Rüdenhäuser Kindergartenkinder haben sich auch im November zu ihrem monatlichem Waldtag an die "Tannenspitze" auf den Weg gemacht. Warm eingepackt und mit Rucksack auf dem Rücken, starteten sie freitagmorgens vom Kindergarten aus. An diesem Tag besuchte sie auch Herr Reisenweber, ein örtlicher Förster und darüber hinaus auch Kindergartenvater. Mit viel pädagogischem Geschick und Einfühlungsvermögen brachte er ihnen den Lebensraum Wald im Winter näher. Es wurde gemeinsam Naturmaterial gesammelt und analysiert, Totholz gesägt und Wurzeln ausgegraben. Die Kinder übten sich im gemeinsamen Anschleichen und begaben sich mit dem Förster auf Erkundungstour durch den Wald. Besonders beeindruckt waren die Kinder vom mobilen Jägerstand, welcher vor ihren Augen an einem Baum montiert wurde. Voller Eindrücke endete am frühen Nachmittag ein erlebnisreicher Waldtag.