Im März kommenden Jahres, sechs Monate später als geplant, soll nun erstmals eine Wiesentheider Waldkindergarten-Gruppe starten. Sie wird in Feuerbach, in einem Waldstück hinter dem dortigen Sportplatz, ihre Bleibe bekommen. In der Sitzung des Gemeinderates wurde nun der dazu noch notwendige Beschluss gefasst.

Die Gemeinderäte hatten sich das Gelände zuvor bei einem Termin noch einmal angeschaut. Zunächst war der Waldkindergarten in Richtung Untersambach geplant, doch dazu hatte unter anderem das Wasserwirtschaftsamt seine Bedenken angemeldet. Der Gemeinderat entschloss sich deswegen, einen Alternativstandort anzustreben.

Diesen präsentierten die Gemeinde und der Träger, der Elisabethenverein, in Feuerbach. Dort bestehen keinerlei Bedenken. Bürgermeister Klaus Köhler bezifferte die geschätzten Kosten für das Projekt auf 160 000 Euro, und damit um 60 000 Euro höher, als zunächst kalkuliert. Das sei eine Reaktion auf die Preissteigerungen bei den Baumaterialien. Zudem habe man einige Details zu berücksichtigen, die vorher nicht bedacht wurden, erklärte Köhler. Das habe sich aus Gesprächen mit anderen derartigen Einrichtungen ergeben.