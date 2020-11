In früheren Zeiten war es für die Bevölkerung furchteinflößend, wenn von Banden in den Wäldern gesprochen wurde, die dort ihr Unwesen treiben. Und dass sich jetzt wieder eine Waldbande im Rimbacher Wald bei Volkach herumtreibt, wissen nicht viele: Es ist die "Kinder-Waldbande" vom dortigen Waldkindergarten. 16 Bandenmitglieder gibt es derzeit laut Angaben der Leiterin, Anne Däbel.

Im Landkreis Kitzingen gibt es insgesamt vier Waldkindergärten. Bei Rödelsee sind es die "Waldräuber", die in der Nähe des Birklinger Spielplatzes ihr Revier haben. Dieser Waldkindergarten ist eine "Außenstelle" des Ökumenischen Kindergartens Rödelsee und hat derzeit, so Leiterin Lena Schneider, 14 Kinder. In Iphofen sind es die "Waldkinder", die der Kindertagesstätte Sankt Barbara angegliedert sind. Unter der Leitung von Annette Falk toben derzeit 22 Kinder, die sich vorübergehend noch am Mittelwald-Informationspavillon Iphofen aufhalten und gerade nach und nach in ihr neues Domizil in der Waldabteilung "Schießgrund" umziehen.

Kitzinger Waldkindergarten auf Jahre hinaus ausgebucht

Und dann gibt es noch den Wald-und Wiesenkindergarten "Pusteblume" in Kitzingen. Rita Floßbach bittet als Verantwortliche, den Ort von dessen Unterkunft nicht näher zu beschreiben. Interessierte könnten sich über die Webseite informieren. Der Kindergarten habe derzeit 18 Kinder und ist für die nächsten Jahre komplett ausgebucht.

Dass das Thema "Waldkindergarten" eine große Zukunft hat, darüber sind sich alle vier Kindergartenleiterinnen einig. Vor kurzem besuchte der Gemeinderat von Wiesentheid die Volkacher Waldeinrichtung, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Die Gemeinde ist an solch einem Projekt stark interessiert. Dazu Erzieherin Anne Däbel: "Wir haben hier einen Spielraum ohne Dach und Wände. Gleichzeitig ist der Wald auch ein Ort zum Entdecken und steckt voller Herausforderungen."

Natürlich gibt es trotz freier Natur auch eine Schutzhütte, doch die dient wirklich nur zum Aufwärmen oder Trocknen. Ansonsten stehen den Kindern Naturmaterialien in aller Form zur Verfügung. Insbesondere Holz, wo die kleinen Baumeister ihre Kunst zeigen können. Daneben gibt es einen Platz zum Buddeln, wo je nach Witterung gegraben oder im Matsch Formen geschaffen werden.

Stoßlüften und Maskenpflicht braucht es nicht

Wichtig ist der Volkacher Erzieherin der Aspekt Gesundheit. Im Vergleich mit den sogenannten Hauskindergärten ist laut ihr die Krankheitsrate bei Waldkindern wesentlich geringer. "Der ständige Aufenthalt im Freien, bei Wind und Wetter, stärkt das Immunsystem, was gerade in Zeiten der Corona-Problematik wichtig ist. Stoßlüften brauchen wir nicht und eine Maskenpflicht wird es bei den Waldkindergärten wohl nicht geben", erklärt sie und fügt hinzu: "Bislang hat noch kein Waldkindergarten in der Umgebung infektionsbedingt schließen müssen." Allerdings wurde nach Angaben des Landratsamtes Kitzingen Anfang November eine Erzieherin der Waldgruppe des Kindergartens Iphofen positiv auf Corona getestet.

Natürlich ist laut Anne Däbel nicht jedes Kind für den Waldkindergarten geeignet. Die gut geschulten Mitarbeiter würden dies sofort erkennen, sich mit den Eltern absprechen und dann einen Platz in einem Hauskindergarten vermitteln. Für die Leiterin steht der Waldkindergarten nicht als Konkurrenz zu den anderen Kindertagesstätten da. Sie sieht in ihrer Einrichtung lediglich ein alternatives Konzept in der Erziehung. "Wir sind total reizarm, das heißt, wir haben keine Spielsachen oder Puppenecken. Das Einzige sind Bücher oder etwas, was mit Erforschen und Entdecken zu tun hat", sagt sie.

Waldkindergarten hofft auf Unterstützung

Wie bei allen Waldkindergärten sind auch in Volkach die Eltern stark eingebunden. Hier hat sich sogar ein Förderverein gegründet, der durch Beschaffung von Spendengeldern bis hin zum Sammeln von Holz zum Heizen die Einrichtung unterstützt. "Derzeit benötigen wir handwerkliche und finanzielle Hilfe bei der Errichtung eines Vordaches neben dem Holzhaus", berichtet die Vorsitzende, Corinna Werner.

Naturerlebnisse pur gibt es in allen vier Einrichtungen. So wurde in Volkach zum Beispiel eines Morgens auf dem Gelände ein verletzter Waldkauz gefunden, der nach tierärztlicher Versorgung einer Greifvogelstation zugeführt wurde. Als Dank kam von dort ein Falkner und zeigte den Kindern Flugaktionen mit einem Greifvogel. Eine besondere Attraktion in dieser Einrichtung ist der Spaniel "Denise", den einer Erzieherin zum Begleit- und Schmusehund ausgebildet hat. Er saust täglich mit auf dem Platz herum. Für die Kinder ist dies ein großes Vergnügen, können sie doch mit dem zutraulichen Tier auch auf Entdeckungsreise gehen.