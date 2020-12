Nach über einem Jahr als Gäste im Mittelwaldpavillon können die Iphöfer Waldkinder die Adventszeit heuer rund um „ihr“ Waldhaus im Bereich „Schießgrund“ genießen. Das auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnittene Holzhaus ist seit Ende Oktober der neue Rückzugsort für die Waldkindergartengruppe. Durch die Mithilfe vieler Beteiligter dürfen die Kinder die Naturschätze rund um ihr Waldhaus nun im gemeinsamen Spiel während der verschiedenen Jahreszeiten entdecken.

Mit einem Versprechen des ehemaligen Bürgermeisters Josef Mend an interessierte Eltern begann im Sommer 2019 die Idee eines „Waldkindergartens“ für Iphofen Gestalt anzunehmen. Nachdem der Stadtrat grünes Licht für den Waldkindergarten und damit verbunden für den Neubau des Waldhauses im Schießgrund gegeben hatte, startete schon im September desselben Jahres die Waldgruppe mit ihrem Regelbetrieb, heißt es in einer Pressemitteilung der Kindergartenleitung.

Die Gruppe durfte vorübergehend den Mittelwaldpavillon als Rückzugsgebäude und das angrenzende Gelände als Spielbereich nutzen. Die katholische Kirchenstiftung Sankt Veit, die im Ort bereits die Kindergärten Sankt Veit und Sankt Barbara betreibt, erklärte sich bereit, die Trägerschaft zu übernehmen.

Der ambitionierte Plan für die zeitnahe Fertigstellung eines Waldhauses für die Waldkinder wurde nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie etwas ausgebremst. Im Oktober 2020 waren die Bauarbeiten aber bis auf einige Innenraumarbeiten abgeschlossen. Daraufhin hatten die Eltern in den folgenden Wochen tatkräftig mit angepackt: In Kleingruppen befreiten sie das neue Waldhaus vom Bauschmutz, trugen Erdhaufen ab und ebneten das Gelände. Sie verteilten mehrere Hängerladungen mit Hackschnitzeln im Spielbereich der Kinder und halfen beim Umzug mit. Es mussten schließlich nicht nur pädagogische Materialien oder die Kücheneinrichtung in den Schießgrund, sondern auch die Matschküche, Werkstationen, das Holz zum Heizen des Ofens und Baumstämme für den Sitzkreis.

Ende Oktober wurde das neue Waldhaus mit Außenspielbereich von den Behörden erfolgreich abgenommen, so dass die Kinder zusammen mit dem pädagogischen Personal die persönlichen Dinge zum Umzug verluden. Gemeinsam verabschiedeten sich die Waldkinder von ihrem lieb gewonnen und vertrauten Platz nahe der Bildeiche.

Als der Waldkindergarten an diesem Tag endete, hieß es für das pädagogische Personal, die Ärmel hoch zu krempeln und alle Kraftreserven zu mobilisieren. Stundenlang wurde nun alles vom „alten“ Standort in Kisten verpackt und in die eigenen Autos getragen. Am neuen Standort angekommen musste alles wieder einen neuen Platz finden. Die Mühen hatten sich gelohnt, denn schon am Tag darauf startete der Kindergartenbetrieb der Waldkinder Iphofen in ihrem neuen Waldhaus, endet die Mitteilung.