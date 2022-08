Staune, welche geheimnisvollen Spuren die Tiere des Waldes hinterlassen haben. Folge ihnen, erfahre Spannendes über sie und schlüpfe bei lustigen Bewegungsspielen selbst in die Rolle eines wilden Tieres – So beschreibt es das Ferienpassprogramm des Steigerwald Zentrums.

Das Team vom Steigerwald Zentrum, die Forstliche Mitarbeiterin vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt, Sarah Kolmeder begrüßte die Ferienpasskinder und stellte ihre Helfer vor, die zurzeit ein Praktikum absolvieren, Linda Wohlleber und Raphael Geuppert.

Im Wald auf Spurensuche sind alle Sinne gefragt erklärte Sarah Kolmeder, als ein Buntspecht typisch zwitscherte, das Gehör. Beim Geruch wurden den Kindern die Augen verbunden und sie durften in verschiedene Gläschen riechen und den Duft erraten, sowie auch moorhaltigen Boden schmecken. Die Kinder spielten einen Luchs der ein Reh (Augen verbunden) schlagen will und sich anschleicht. Das Reh hatte eine Spritzflasche in der Hand und durfte den Luchs vollspritzen, sobald es ihn hörte. Um in den Wald weiter einzutauchen mussten die Kinder durch ein Springseil rennen. Dann wurden im Waldboden Tiere gesucht, in Becherlupen gesammelt und identifiziert. An einer weiteren Station zeigte Sarah Kolmeder, wie sich die Spechte beim Tannenzapfen aufpicken, helfen können und wie die Gänge vom Borkenkäfer aussehen. Zum Abschluss durften die Kinder noch einen Turm aus Holzquadern aufbauen bevor es wieder nach Hause ging.

Von: Dieter Zeller (2. Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit, Markt Kleinlangheim)