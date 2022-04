Kitzingen vor 51 Minuten

Waldexkursion in das „Zeubelrieder Moor“

Am Montag, 4. April und am Mittwoch, 6. April ging es für die Schüler*innen der 8A bzw. 8C auf eine besondere Exkursion. Mit den Fahrrädern fuhren sie über Sulzfeld und Erlach mit Pausen bis in das Naturschutzgebiet auf der Erlacher Gemarkung. Dort wurden die Fahrräder abgestellt und zu Fuß ging es auf abenteuerlichen Pfaden zum Damm des Bibers und seiner Burg. Begeistert bestaunten alle das Werk. Die Lehrkräfte Martin Schwab und Tilo Hemmert konnten viel biologisches, geologisches, geografisches und geschichtliches Wissen vermitteln. Es war ein rundum gelungener Tag.