Gut 1000 Hektar Äcker, Wald und Wege entfallen in der Hegegemeinschaft Dornheim auf die Gemarkung Nenzenheims. Ein großes Areal, das die Rechtler und Grundeigentümer der Jagdgenossenschaft seit Generationen pflegen und pflegen lassen. Auf der Jahreshauptversammlung wurden hierfür hohe Investitionen beschlossen, die schon in den kommenden Wochen umgesetzt werden sollen.

Die Wege rund um die Regionen "Stöckig" und "Holzwiesen", wo ein Großteil der Nutzflächen der Nenzenheimer liegen, werden nicht nur von Landmaschinen befahren. Auch Reiterinnen und Reiter sind hier mit den Pferden unterwegs, eine "Traumrunde" des Landkreises Kitzingen lockt zudem viele Touristen an. Grund genug, die Wege gut in Schuss zu halten. Rund 10.000 Euro will die Jagdgenossenschaft nun in die Pflege der Routen stecken. Schon Anfang April sollen die in entsprechend schlechtem Zustand befindlichen Feldwege mit schwerem Gerät professionell abgetragen, aufgerüttelt sowie frisch geschottert und anschließend verdichtet werden. Zur Finanzierung sprach sich ein Großteil der Jagdgenossen dafür aus, die Einnahmen aus der Jagdpacht der vergangenen drei Jahre hierzu aufzuwenden.

Schäden durch Wildverbiss

Auf die beiden Jäger, die ihre Jagd auf dem Gebiet der Nenzenheimer haben, will Jagdvorsteher Karl Kilian in Kürze mit einem wichtigen Anliegen zugehen: Der Wildverbiss sei innerhalb der Hegegemeinschaft ausgerechnet in Nenzenheim eklatant hoch. Wie ein aktuelles Gutachten ans Tageslicht brachte, seien stolze 46 Prozent der jungen Baumtriebe im ersten Drittel stark betroffen, weitere 35 Prozent zumindest leicht.

Die Lösung des Problems liege schlicht darin, mehr Wild zu schießen, erklärte Kilian. Auch hierzu gebe es Zahlen, empfohlene Abschussquoten, die bislang nicht erreicht werden. Dass hierin ein Interessenkonflikt zwischen Tierschutz auf der einen Seite, der Schutz des Waldes auf der anderen liegt, sei ein Dilemma, das man mit den Jagdpächtern diskutieren müsse. "Wir stehen jedenfalls hinter unserem Wald und wollen ihn für die künftigen Generationen erhalten", erklärte Kilian. Insgesamt entfallen 37 Prozent Waldanteil auf das Areal, das die Nenzenheimer Jagdgenossenschaft betrifft, hiervon rund zwei Drittel auf Eichen.