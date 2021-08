Kitzingen vor 16 Minuten

„Wald in Zeiten des Klimawandels“

Unter dem Aspekt „Wald in Zeiten des Klimawandels“ lädt der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Kitzingen am Samstag, 21. August, ein zu einem gemeinsamen Waldspaziergang mit Bundestagskandidat Niklas Wagener (Aschaffenburg) und dem Kitzinger Kreisumweltreferenten Klaus Sanzenbacher. Das geht aus einer Pressemitteilung des Ortsverbandes hervor. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Landschaftssee in Kitzingen-Hohenfeld, beim Seeufer in Richtung Sickershausen. Die kleine Wanderung führe circa 90 Minuten durch den Hohenfelder Wald. Festes Schuhwerk und Mückenschutz seien wichtig. Die Strecke sei nicht für Kinderwagen geeignet. Nach dem Spaziergang könne im Restaurant eingekehrt werden. Bei Regen entfalle die Veranstaltung.