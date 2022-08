Die Umwelt- und Naturschutzgruppe Dettelbach im LBV (Landesbund für Vogelschutz) hatte im Rahmen der Ferienpassaktion zur Waldolympiade eingeladen. 16 Kinder waren dem Ruf gefolgt und mussten ihr Kommen nicht bedauern.

Geschicklichkeitsspiele, Gedächtnisübungen und Schätzvermögen waren bei den verschiedenen Aufgaben gefragt. Den Auftakt machte die Fichtenzapfenstaffel, bei der mit Geschick und Tempo ein Fichtenzapfen mit Hilfe von Astgabeln zu transportieren war. Dann musste von einem Ast ein 500 Gramm schweres Stück abgesägt werden. Es ist gar nicht so leicht, das Gewicht von Holz richtig einzuschätzen. Zwei Kinder schafften es dennoch, exakt ein Pfund abzuschneiden. Ein gutes Gleichgewichtsgefühl war beim Balancieren über einen 20 Meter langen Baumstamm hilfreich und beim Naturbasketball mussten Kiefernzapfen in einen aufgehängten Behälter versenkt werden. Beim Hindernislauf versuchten Vierermannschaften einen vier Meter langen Baumstamm möglichst schnell durch einen abgesteckten Parcours zu transportieren. Die Greifkiste war mit Gegenständen aus der Natur bestückt. Diese galt es, mit den Händen zu ertasten und zu erkennen. Beim Naturmemory sollten sich die Kinder möglichst viele Dinge aus dem Wald wie Eicheln, Zapfen, Brombeeren oder ein Vogelnest, die für einige Sekunden aufgedeckt wurden, merken. Ein gutes Auge war erforderlich, um in einem abgegrenzten Areal solche Gegenstände aufzuspüren, die im Wald nichts zu suchen haben. Ebenso sollten am Waldboden versteckte oder an Büschen aufgehängte (Plastik-)Tiere gefunden werden. Die Abschlussaufgabe bestand darin, in kleinen Gruppen mit selbst gesammelten Gegenständen aus dem Wald kleine Kunstwerke zu fertigen (LandArt).

Am Ende erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde mit ihrem erzielten Punktestand. Sowohl die teilnehmenden Kinder als auch die fünf Betreuer hatten ihren Spaß und alle gingen etwas klüger als vorher nach Hause.

Von: Ottmar Deppisch (Vorsitzender, Umwelt- und Naturschutzgruppe Dettelbach im LBV)