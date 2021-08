Glückwünsche, aber auch motivierende Worte für den künftigen Lebensabschnitt begleiteten die Abschlussfeier der Realschulabsolvent*innen aus den drei Klassen des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach.

Nach einer kurzen besinnlichen Einstimmung durch die Religionslehrkräfte Claudia Bäuerlein-Ziegler, Stefanie Karl und Sandra Weller begann der Festakt unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften im Schlosshof.

„Blicken wir zurück, so liegen zwei wirklich fordernde Schuljahre hinter uns allen.“ Mit diesen Worten leitete Realschuldirektor Lars Ziegler seine Festrede ein. Er stellte im Fortgang die Frage, was wichtiger ist, „die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft?“ Eine Frage, die keiner pauschal beantworten kann. Jedoch stellte Herr Ziegler fest, dass die Absolvent*innen mit ihrem Abschluss einen wichtigen Schritt, mit dem sie großen Einfluss ihre Zukunft haben, gegangen sind. Er appellierte an die Schüler*innen, ihre Zukunft zu gestalten und die Vergangenheit hinter sich zu lassen, aber ohne diese zu vergessen. Er schloss seine Rede mit einem Zitat von Anne Frank: „Wo Hoffnung ist, da ist Leben. Es erfüllt uns mit neuem Mut und macht uns wieder stark.“

Danach erfolgte die Zeugnisübergabe, an die sich Grußworte des Ersten Bürgermeisters der Stadt Volkach, Heiko Bäuerlein, sowie den stellvertretenden Landrät*innen der Landkreise Kitzingen und Schweinfurt, Dr. Susanne Knof und Thomas Vizl, anschlossen. Des Weiteren wurden Schüler*innen für besondere Leistungen gewürdigt. Im Einzelnen waren das: Lene Drescher für die besten Leistungen im naturwissenschaftlichen (Preis der Stadt Volkach) und fremdsprachlichen Bereich (Preis des Verkehrsvereins der Stadt Volkach). Außerdem erhielt sie eine Würdigung als Jahrgangsbeste mit einem Schnitt von 1,24 (Preis des Fördererverbandes, vertreten durch Robert Scheller). Für die beste Leistung im künstlerischen Bereich wurde Niklas Klüpfel geehrt (Preis der Sparkasse Mainfranken Würzburg, überreicht von Ramon Taub). Im Bereich BWR erzielte Max Leixner herausragende Leistungen (Preis der Raiffeisenbank Volkach-Wiesentheid). Den vom ehemaligen Chemielehrer Herr StD. i.R. Wagner gestifteten Sonderpreis für das Fach Chemie erhielten Kay Ferderlein und Lene Drescher.

Die Schlussworte gehörten der Vorsitzende des Elternbeirates Mandy Traub und dem Schülersprecher Jeremy Bluhm, der nicht nur an besondere Momente des Schullebens erinnerte, sondern auch der Lehrerschaft seinen Dank aussprach.

Die Realschulabsolvent*innen: Emma Albert (Lindach), Alexander Allen (Schwebheim), Emma Altendorfer (Sommerach), Ana Clara Andreucetti de Souza (Dittelbrunn), Rebecca Barth (Gernach), Evelyn Barwich (Volkach), Lorenz Bäuerlein (Nordheim), Jeremy Bluhm (Obervolkach), Franziskus Braun (Sommerach), Emil Breitschopf (Sommerach), Benjamin Cramer (Bad Kissingen-Garitz), Jonas Dankert (Obereisenheim), Jakob Denner (Untereisenheim), Daniele Dockweiler (Chieming-Arlaching), Felix Doppel (Schweinfurt), Lene Drescher (Gerolzhofen), Simon Dülk (Lindach), Linus Ebert (Unterspiesheim), Daniel Endres (Stammheim), Honeida Faber (Albig), Tom Fallis (Egenhausen), Kay Federlein (Schweinfurt), Pia Flößer (Astheim), Luca Gehring (Hirschfeld), Amelie Geyer (Schwebheim), Sophia Glaser (München), Johannes Günther (Nürnberg), Stefan Heib (Augsburg), Peter Hiebsch (Volkach), Pia Hückmann (Volkach), Nick Kamm (Schwebheim), Jamie Kenntner (Schweinfurt), Ann-Sophie Klement (Wiesentheid), Niklas Klüpfel (Stammheim), Jeremy Kramny (Stammheim), Max Leixner (Stammheim), Alexander Lutz (Prosselsheim), Christoph May (Grafenrheinfeld), Tanja May (Kolitzheim), Fabienne Müller-Harag (Volkach), Michelle Ngugi-Leven (Leverkusen), Sarah Nöth (Heidenfeld), Sarah Peterhoff (Gramschatz), Lars Plettner (Nordheim), Linus Rauch (Nordheim), Luis Reich (Obereisenheim), Tim Reichert (Nordheim), Frank Reuß (Zeilitzheim), Tabea Reußenzehn (Königsberg i. Bay.), Julian Rimmler (Wiesentheid), Nikolas Rudloff (Oberspiesheim), Valentin Säger (Nordheim), Julian Schanz (Gaibach), Christian Schmidt (Feucht), Fabian Schöller (Volkach), Olivia Solik (Grafenrheinfeld), Lara-Sophie Stegnar (Kolitzheim), Felix Ströhlein (Sommerach), Melissa Teuber (Unterspiesheim), Christopher Then (Sommerach), Felicia Wagner (Astheim), Tom Wagner (Hirschfeld), Niklas Wegner (Gaibach), Toni Wehner (Lindach), Andreas Wirth (Helmbrechts), Maximilian Wnendt (Werneck).

Von: Daniel Rudolph, Lehrer am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach.