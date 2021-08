Kitzingen vor 37 Minuten

Wahlbenachrichtigungs-Briefe werden versandt

Derzeit werden die Wahlbenachrichtigungsbriefe an alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger verschickt. Diese Unterlagen werden benötigt, um am 26. September bei der Wahl zum Deutschen Bundestag wählen zu können. Der Wahlbenachrichtigungsbrief muss bis spätestens 5. September bei den Bürgerinnen und Bürgern sein, teilt die Stadt Kitzingen in einer Pressemitteilung mit. Wer bis dahin noch keine Unterlagen erhalten hat, kann sich an das Einwohnermeldeamt wenden, entweder unter Tel.: (09321) 203300 oder per Mail ewo@stadt-kitzingen.de. Weitere Informationen gibt es beim Einwohnermeldeamt.