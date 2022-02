Am 20. März findet in ganz Bayern die Wahl der Pfarrgemeinderäte statt. Wer am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet hat und katholischer Christ ist, ist in seiner Heimatgemeinde wahlberechtigt.

In der Pfarrgemeinde St. Mauritius Wiesentheid mit den dazugehörigen Ortschaften bzw. Ortsteilen (Abtswind, Bodenmühle, Castell, Dinkelsmühle, Eselsmühle, Fallmeisterei, Feuerbach, Forsthaus, Friedrichsberg, Geiersmühle, Greuth, Gründleinsmühle, Kratzermühle, Pulvermühle, Rüdenhausen, Trautberg, Untersambach, Untersambacher Mühle, Wüstenfelden) haben sich fünf Personen bereiterklärt, zu kandidieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Pfarrgemeinde.

Veronika Ameiser (Industriekauffrau, 31 Jahre), Christine Gumann, (Lehrerin, 58 Jahre), Werner Knaier (Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter, 56 Jahre), Fabian Lorey (23 Jahre, Student), Gräfin Damiana von Schönborn-Wiesentheid (Kunsthistorikerin, 60 Jahre).

Gewählt werden können zehn Räte für den Pfarrgemeinderat. Aufgrund der Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten wird eine Persönlichkeitswahl durchgeführt: Auf dem Stimmzettel können neben den genannten Personen weitere Namen von Hand ergänzt werden (jeder Wähler hat maximal zehn Stimmen).

Am 20. März kann im Anschluss an den um 10.30 Uhr beginnenden Gottesdienst im Wahllokal in der Kirche St. Mauritius Wiesentheid gewählt werden - ab circa 11.30 Uhr bis 16 Uhr.

Ein Wählerverzeichnis liegt im Wahllokal aus, ein Personalausweis ist mitzubringen.

Sollte es nicht möglich sein, persönlich zur Wahl zu kommen, dann kann die Stimme per Briefwahl abgegeben werden. Dazu können während der Öffnungszeiten des Pfarrbüros Wiesentheid ab 1. März die entsprechenden Unterlagen beantragt werden - persönlich oder telefonisch.

Eine von der Wählerin/dem Wähler beauftragte Person kann dies ebenfalls erledigen/beantragen. Die Briefwahlunterlagen können entweder gleich mitgenommen oder auch zugestellt werden.

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Dienstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr, Tel.: (09383) 372.