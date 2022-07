Mönchsondheim vor 1 Stunde

Wäsche waschen wie zu Urgroßmutters Zeiten: Aktion im Kirchenburgmuseum Mönchsondheim

Nach dem Motto "Wie's früher war" bietet das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim am Sonntag, 17. Juli, eine Mitmachaktion an. Unter dem Titel "In die Mangel genommen" lädt das Museum von 14 bis 16 Uhr Groß und Klein zum Mitmachen bei einer Wäsche-wasch-Aktion ein.