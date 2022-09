Marktbreit vor 18 Minuten

"Wacker"-Stampfer von Firmengelände gestohlen

Zu einem Diebstahl kam es in den "Spitzwiesen" in Marktbreit in der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Eine bislang unbekannte Person entwendete auf einem Schotterplatz einer Firma einen "Wacker"-Stampfer. Dieser ist circa 70 Kilo schwer und hatte einen Wert von 2100 Euro, schreibt die Polizei.