Wachsamer Schutzengel: Radelnder Bub kollidiert mit Auto

Einen wachsamen Schutzengel hatte am Samstag um 15.15 Uhr ein Bub, als er mit seinem Fahrrad in Altenschönbach verunglückt ist.

Nach Polizeiangaben war das Kind mit seinem Rad vom Schlossbergring ungebremst in die Hauptstraße eingefahren und mit einem dort fahrenden Auto kollidiert. Der Fahrer des Wagens hatte noch eine Vollbremsung durchgeführt und dadurch vermutlich Schlimmeres verhindert, berichtet die Polizei. Trotz der guten Reaktion des Autofahrers stürzte das Kind nach dem Anstoß und wurde am Bein verletzt. Der Rettungsdienst brachte es in die Uni-Klinik Würzburg.