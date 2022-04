Geiselwind vor 24 Minuten

VW-Transporter hinter Event-Zentrum angefahren und geflüchtet

Eine bislang unbekannte Person hat in der Zeit vom 10. April, 2.30 bis 4.30 Uhr, im Schwarzenberger Weg in Geiselwind einen roten VW-Transporter touchiert. Der Wagen stand ordnungsgemäß hinter dem Event-Zentrum auf einem Parkplatz. Am VW-Bus riss die hintere Stoßstange ab. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.