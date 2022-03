Kitzingen vor 44 Minuten

VW-Polo gestreift und geflüchtet

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, einen im Spinnengäßchen in Kitzingen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW-Polo. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, heißt es im Polizeibericht. Da am Kotflügel hinten links rote Abriebspuren festgestellt wurden, dürfte das flüchtige Fahrzeug zumindest teilweise rot lackiert gewesen sein. Es entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.