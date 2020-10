Volkach 29.09.2020

VW-Fahrer von Scheinwerfer geblendet

Am Sonntagabend ist ein 32-Jähriger auf der Staatsstraße 2260 von Volkach kommend in Richtung Eichfeld von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke gefahren, weil er von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet wurde. Durch den Aufprall wurde die komplette rechte Fahrzeugseite beschädigt, berichtet die Polizei. Der VW-Fahrer fuhr anschließend weiter und meldete den Unfall bei seiner Heimatdienststelle in Ansbach. Die Inspektion Kitzingen führt nun weitere Er-mittlungen bezüglich des möglicherweise verursachten Schaden an der Leitplanke.