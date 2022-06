Kitzingen vor 1 Stunde

VW-Bus zerkratzt: Drei mögliche Tatorte

Ein grauer VW-Multivan ist in der Zeit zwischen Samstag, 7 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, beschädigt worden. Eine unbekannte Person verkratzte die Beifahrerseite des Busses mit einem spitzen Gegenstand auf der kompletten Fahrzeuglänge. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum in der Schrannenstraße, Kaiserstraße und in der Memellandstraße, teilt die Polizei it. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.