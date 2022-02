Gaibach vor 1 Stunde

Vulkanismus zum Anfassen

Wo befindet sich von uns aus gesehen der nächste Vulkan? Diese Frage beantworten die meisten Gefragten mit Ländern wie Italien oder Island. So weit fahren braucht man allerdings nicht, denn schon im nördlichen Unterfranken wird man fündig. Dies zeigte der Geologiekurs des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach: Die Schüler*innen der 12. Jahrgangsstufe machten sich in Begleitung ihres Lehrers Thomas Morche auf die Suche nach Zeugen der explosiven Geschichte der Rhön. In Sichtweite zur Wasserkuppe berichtete Helmut Sapper (Abitur Gaibach 1967) von den Millionen Jahre zurückliegenden Vorgängen in seiner Wahlheimat Poppenhausen. Auch die Themen Flora und Fossilien der Regionen brachte er den Exkursionsteilnehmern mit vielen Informationen näher. Ebenso wurde die geologische Geschichte der Rhön den Teilnehmern in einem Vortrag präsentiert, der von Länge und Niveau gesehen auch an einer Universität gehört werden könnte. Nach einem Abstecher zum Lindenstumpf (aufgeschlossene Magmakammer eines Rhönvulkans) war die zweite wichtige Station an diesem Tag das Terra-Triassica in Euerdorf. Hier sind Lebenswelten und Überreste des Erdzeitalters Trias dargestellt, welches unsere heutige Landschaft als Teil des mitteldeutschen Schichtstufenlandes vorrangig prägt. Im Anschluss an die Führung präparierten die Schüler*innen im städtischen Bauhof von Euerdorf ihre eigenen Fossilien, welche sie als 180 Millionen Jahre alte Andenken zur Erinnerung an diesen Tag mitnehmen konnten. Dank wetterfester Kleidung und der aufgeschlossenen Schülerschaft können von Kursleiter Thomas Morche die an diesem Tag gewonnenen Eindrücke und Informationen im Unterricht weiter vertieft werden, um weiter stringent auf das in Geologie mögliche Kolloquium vorzubereiten.