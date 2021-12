Neuses am Berg vor 56 Minuten

Vorzüge des Zwischenfruchtanbaus

Der Einladung des Wasserberaters am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg (AELF KW), Herrn Anton Lesch zur Besichtigung der Demonstrationsfläche zum Zwischenfruchtanbau folgten rund 50 interessierte Landwirte und Vertreter der Saatgutfirmen. Bei strahlendem Sonnenschein konnten die in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsgut Schwarzenau angelegten Parzellen, in der Nähe von Neuses am Berg begutachtet werden. Anton Lesch erläuterte zusammen mit Pflanzenbauberater Thomas Karl (AELF KW) anhand verschiedener Komponenten der Mischungen die vielen Vorzüge des Zwischenfruchtanbaus. Zudem wurde ausführlich über die jeweilige Anbauwürdigkeit der unterschiedlichen Mischungen diskutiert. Die Landwirte müssen in der eigentlich von Trockenheit geprägten Region den passenden Saatzeitpunkt und die entsprechende Technik wählen, um den Zwischenfruchtbestand gut etablieren zu können.