Vortrag zu Klimawandel und Waldsterben

Die Kreisgruppe Kitzingen des Bundes Naturschutz (BN) bietet am 18. Februar ein virtuelles Webinar mit Vortrag und anschließender Diskussion an, für das noch Anmeldungen möglich sind. Ab 19.30 Uhr referiert Ralf Straußberger, Wald- und Jagdreferent beim BN, zum Thema „Klimawandel und das Waldsterben“ und gibt einen Einblick in die kritische Situation der Wälder. Des Weiteren erläutert er, was aus Sicht des BN notwendig ist, um die Wälder klima- und zukunftsfest zu machen.