Kitzingen vor 42 Minuten

Vortrag und Seminar zum Internationalen Frauentag

Die Gleichstellungsstelle im Landkreis Kitzingen lädt in Kooperation mit dem Würzburger Frauenbündnis anlässlich des Internationalen Frauentages zu einem kostenfreien Onlinevortrag ein. Judith Wolfsberger spricht über das Thema "Was brauchen Frauen, um kreativ zu sein?" Die Veranstaltung findet am Montag, 8. März, von 19 bis 21 Uhr statt und soll laut Mitteilung des Landratsamtes eine Hommage an die britische Schriftstellerin Virginia Woolf zum 80. Todestag sein. Anmeldung unter www.frankenwarte.de