Der Selbsthilfeverband für Osteoporose Bayern lädt am Freitag, 1. Juli, zu einem Arzt-Patienten-Seminar zum Thema Osteoporose ein. Beginn ist um 18 Uhr im Gasthaus Engel in Dettelbach.

Dr. Robert Nowak referiert über den Knochenschwund, seine Gefahren sowie über die therapeutischen Möglichkeiten und prophylaktischen Eigenmaßnahmen zur Verzögerung der Erkrankung.

Noch vor 15 Jahren galt die Osteoporose als Krankheit alter Frauen. Heutzutage warnen Experten, dass Osteoporose, unabhängig von Geschlecht und Alter, alle Menschen betreffen könne. Sie gehört laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den zehn häufigsten chronischen Erkrankungen unserer Zeit. Inzwischen sind genetische und erworbene Faktoren bekannt, die in Zusammenhang mit dem Lebensstil stehen und für die Entstehung einer Osteoporose verantwortlich sind. Der Vortrag soll verdeutlichen, dass jeder vorbeugend gegen die Krankheit handeln kann, heißt es in der Ankündigung.