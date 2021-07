Kitzingen vor 1 Stunde

Vortrag: ist E-Mobilität die Zukunft?

Wie wollen wir uns nachhaltig bewegen? Was können wir persönlich tun, um diesen Wandel positiv mitzugestalten? Welche Rolle spielt Elektromobilität? Der Vortrag behandelt laut einer Pressemitteilung des Landratsamts Kitzingen den Stand der Technik, die Wirtschaftlichkeit, den Stand des Ausbaus und der Ladeinfrastruktur. Antworten auf diese Fragen gibt es bei einem Online-Vortrag der ÜZ Mainfranken am Mittwoch, 28. Juli, von 16 bis 17.30 Uhr. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung per-E-Mail an: marco.keller@uez.de ist erforderlich.