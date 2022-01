Kitzingen vor 1 Stunde

Vortrag in der Alten Synagoge: "Mit Kindern durch die Medienwelt"

"Digital - voll normal! – Mit Kindern durch die Medienwelt" lautet der Titel des Vortrags, zu dem die Volkshochschule Kitzingen am Mittwoch, 2. Februar, um 19.30 Uhr in die Alte Synagoge einlädt. Youtube, Whatsapp, TikTok, Snapchat und Co.: Die digitale Medienwelt ist vielfältig, entwickelt sich schnell und ist zu einem festen Bestandteil der Lebenswelt geworden. Eltern sind ständig gefragt und herausgefordert, heißt es in der Ankündigung. Die Diplom- Sozialpädagogin und zertifizierte Elterntrainerin Kathrin Ziegler wendet sich mit ihrem Vortrag an Erziehende von Kindern aller Altersstufen. Ziel ist es, die Eltern so zu unterstützen und zu informieren, dass sie ihren Kindern eine Orientierung bei der Nutzung der verschiedenen digitalen Medien bieten können. Damit kann die Entwicklung einer selbstreflektierenden Medienkompetenz der Heranwachsenden gefördert werden.