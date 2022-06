Kitzingen vor 12 Minuten

Vortrag in der Alten Synagoge: Die Grundwassersituation im Landkreis

Im Rahmen der Kreisacker-Veranstaltungsreihe lädt die BNE-Koordinierungsstelle des Landkreises Kitzingen in Kooperation mit der Vhs Kitzingen am Dienstag, 21. Juni, zum Vortrag „Die Grundwassersituation in unserem Landkreis“ ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Alten Synagoge, wie aus der Ankündigung hervorgeht.