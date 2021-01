Böse Überraschung am Neujahrstag: In der Mittagszeit ging eine Frau mit ihren Hunden auf den Feldern hinter dem Marshall-Heights-Ring spazieren. Dabei entdeckte sie mehrere Giftköder, die von einem unbekannten Täter auf dem Boden ausgelegt worden waren. Wie die Polizei mitteilt, handelte sich augenscheinlich um ein blaues Rattengift, das in einzelnen Leberwurststückchen steckte.

Gefährlich für Hunde: Giftköder in Kitzingen entdeckt

Die Hunde der Frau konnten rechtzeitig vor dem Verzehr der Wurststücke abgehalten werden. Die Polizei stellten vor Ort die Giftköder sicher. Diese werden nun toxikologisch untersucht.

Alarmiert ist man auch im Kitzinger Tierheim. Das befindet sich in der Nähe der Marshall Heights. Zwar sei bisher noch kein Tier zu Schaden gekommen, es habe aber inzwischen noch einen zweiten Giftköder-Fund gegeben, so die Information aus dem Tierheim.

Hinweise nimmt die Polizei in Kitzingen unter der Telefonnummer (09321) 1410 entgegen.