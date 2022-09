Das BRK in Kitzingen erreichte in dieser Woche der Hinweis, dass Seniorinnen und Senioren im Landkreis Kitzingen von angeblichen Mitarbeitern des BRK-Hausnotruf kontaktiert wurden. Diese Anrufe sind ein Betrugsversuch, schreibt das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in einer Pressemitteilung.

Am Telefon hätten die angeblichen BRK-Mitarbeiter sensible Daten unter dem Vorwand, es ginge um einen Hausnotrufanschluss, abgefragt. Sie riefen von einer Handynummer aus an. "Diese Abfrage findet nicht im Auftrag des BRK statt und ist offensichtlich ein Betrugsversuch", schreibt das BRK.

Das Rote Kreuz fragt keine sensible Daten am Telefon ab

Betroffene werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden. Das BRK fragt keine Daten, insbesondere nicht sensible Daten wie Kontoverbindungen, am Telefon ab. Dies findet laut Pressemitteilung ausschließlich im persönlichen Gespräch in der Geschäftsstelle statt oder schriftlich.

Das BRK bittet darum, Seniorinnen und Senioren im Umfeld über diese sogenannten Fake-Anrufe zu informieren und sie davor zu warnen, sensible Daten am Telefon herauszugeben.

Weiter weist das BRK darauf hin, dass es seine Kundinnen und Kunden wegen anderer Anliegen auch telefonisch kontaktiert. Sollten Zweifel an der Seriosität von BRK-Anrufen bestehen, soll sich der oder die Angerufene beim BRK Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 2 10 30 melden.