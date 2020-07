Iphofen vor 40 Minuten

Vorschüler feiern Abschied im Wald

Er wird bis zu 1,30 Meter lang, sein Schwanz heißt Kelle und er schwimmt unter Wasser in seine „Burg“: der Biber, heißt es in einer Pressemitteilung. Wissbegierig und begeistert durften die Vorschüler des Waldkindergartens Iphofen zum Abschied von ihrer Kindergartenzeit bei einer Biberführung von Frank Stierhof mitgehen. Anschließend wartete am Mittelwaldpavillon, in dem die Waldkinder derzeit ihre vorübergehende Herberge gefunden haben, ein Picknick auf die Familien. Im Abschlusskreis wurde ein Segenslied für die Kinder gesungen, sie durften ein Laufmandala legen, und sie bekamen ein kleines Abschiedsgeschenk. Eine spannende Nachtwanderung bildete den gemeinsamen Abschluss.