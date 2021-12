Volkach vor 26 Minuten

Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen

Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen führte der Förderlehrer Herr Fries am 16. Dezember den Vorlesewettbewerb der beiden sechsten Klassen auf Schulebene an der Mittelschule in Volkach durch. Bei diesem Wettbewerb ermittelte er zusammen mit einer Jury, bestehend aus dem Schulleiter Thomas Riehle, Konrektor Markus Reitz und Alexandra Collani aus der Buchhandlung „Bücherblume“, aus den besten Leserinnen und Lesern der Klassen den Schulsieger.