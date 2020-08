Vorläufiges Aus für Dettelbacher Mittelschule

Fast wäre die Meldung im Sommerloch versickert: Dettelbacher Mittelschule wird für kommendes Schuljahr inaktiv gesetzt. Das klang nach Stillstand, nach Rückschritt, nach Versehrtheit. „Inaktiv heißt, dass die Schülerzahlen nicht reichen, um dort weiter Unterricht zu halten“, sagt der Kitzinger Schulamtsdirektor Kurt Krause. Als die Schule vor wenigen Tagen 16 Neuntklässler verabschiedete und Dettelbachs Bürgermeister Matthias Bielek den Absolventen „viel Erfolg für ihren neuen Lebensabschnitt“ wünschte, stand bereits fest, dass die Schule auch nach den Ferien geschlossen bleiben wird.

Im Mai 2014 hieß es schon einmal, dass die Mittelschule in der 7200-Einwohner-Stadt von der Schließung bedroht sei. „Alles Unsinn“, hatte der damalige Schulamtsdirektor Norbert Zwicker auf eine Intervention der Landtags-SPD bekräftigt. Und: „Der Standort Dettelbach wird noch viele Jahre bestehen.“ Sechs Jahre, wie sich nun herausstellte. Nur acht Novizen waren jetzt für einen Übertritt im Herbst gemeldet. Mit ihnen hätte sich nicht einmal eine der für den Schulbetrieb benötigten zwei fünften Klassen formen lassen. Aufgelöst wird der Standort laut Krause allerdings nicht. „Wenn wieder Jahrgänge nachkommen und die Schülerzahlen steigen, würde die Schule sofort wieder aktiviert.“

Im Jahr 2010 hatten sich die Mittelschulen in Dettelbach und Volkach zu einem Verbund zusammengeschlossen, ein gängiges Modell, um Kindern und Eltern ein komplettes Angebot unterbreiten zu können. M-Zweig (mit Weg zu Mittlerer Reife) und offene Ganztagsbetreuung in Volkach, gebundene Ganztagsbetreuung in Dettelbach – das war die Idee, um beiden Standorten eine langfristige Perspektive zu geben. Doch die Unterstützung durch einen Partner half den Dettelbachern letztlich nur, Zeit zu gewinnen. Immerhin dürften sie sich nun leichter tun, die verbleibenden Klassen abzuwickeln. Alle Schüler, die bislang in Dettelbach unterrichtet und betreut wurden, gehen von September an nach Volkach.

Der Schultyp Mittelschule soll nicht in Gefahr sein

Vehement wehrt sich Krause gegen das mulmige Gefühl, dass das Schicksal Dettelbachs auch anderen Standorten im Landkreis drohe. Von Existenzproblemen der Mittelschule könne keine Rede sein, sagt er, auch wenn Bürgermeister betroffener Gemeinden bisweilen einen anderen Eindruck vermittelten. Erst im Januar hatte der damalige Iphöfer Bürgermeister Josef Mend ein düsteres Bild von der Zukunft der Mittelschule in seiner Stadt gezeichnet und erklärt: „Insgeheim zittern wir hier immer ein bisschen.“ Krause will das so nicht stehen lassen. „In Iphofen wird es nicht eng.“ Die Schülerzahlen im Landkreis seien in den vergangenen Jahren stabil – nicht zu vergleichen mit den Spitzenwerten von vor 20 oder 30 Jahren, aber Schullandschaft und Geburtenzahlen hätten sich eben massiv verändert.

Was es für die Zukunft der praxisorientierten Mittelschule und damit des mittelständischen Handwerks bedeutet, dass Eltern ihre Kinder im Zweifel eher auf ein Gymnasium oder die Realschule schicken, dass schon heute fast 50 Prozent eines Jahrgangs Abitur machen, mag sich Krause lieber nicht ausmalen. Das gängige Wort der „Restschule“ im Kontext mit der Mittelschule vermeidet der Schulamtsdirektor. Und er gibt zu bedenken, dass 40 Prozent der Schüler, die später ein Studium aufnehmen, nicht vom Gymnasium kämen, sondern über den zweiten Bildungsweg, von den Fach- oder Berufsoberschulen. Man könne also durchaus auch von der Mittelschule kommend noch durchstarten.