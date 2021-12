Kitzingen vor 1 Stunde

Vorfahrtsverstoß mit Folgen

Zu einem Verkehrsunfall am Gustav-Adolf-Platz kam es am Abend des 27. Dezember. Hier missachtete ein 47-jähriger Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt eines anderen Pkw. Dessen Fahrer wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Außerdem entstand ein Schaden.