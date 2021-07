Kitzingen vor 3 Stunden

Vorfahrtsunfall

Am Montagabend bog ein 19-jähriger BMW-Fahrer in Kitzingen von der Ritterstraße kommend in die Schrannenstraße nach links ein. Hierbei übersah er eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 38-jährige Skoda-Fahrerin. Dies hatte zur Folge, dass der BMW mit der Fahrzeugfront auf die rechte Fahrzeugfront des Skodas stieß. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Pkws von circa 5000 Euro, so die Polizei.