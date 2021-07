Albertshofen vor 49 Minuten

Vorfahrtsregelung in Albertshofen missachtet

Weil am Freitag gegen 15 Uhr ein 78-jähriger Autofahrer in Albertshofen die Vor-fahrtsregel Rechts vor links“ nicht beachtete, kam es zu einem Unfall. Der 78-Jährige fuhr auf der Rehgasse und missachtete an der Kreuzung zur Hindenburgstraße die Vorfahrt einer 30-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos und dabei entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Da der Unfallverursacher im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hatte, musste er laut Polizei vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe der zu erwartenden Geldbuße entrichten.