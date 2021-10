Wiesentheid vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß in Wiesentheid

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 87-jährige Frau mit einem Toyota auf der Prichsenstädter Straße in Wiesentheid ortseinwärts und wollte nach rechts in die Nikolaus-Fey-Straße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden, 25-jährigen VW-Fahrerin. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden von circa 6000 Euro.