Nordheim vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß

Am Mittwochvormittag fuhr eine 81-jährige VW-Fahrerin in Nordheim auf der Kaltenhofstraße in Richtung Heerweg. Im Kreuzungsbereich zur Langgasse übersah die Frau einen von rechts kommenden, 43-jährigen Opelfahrer. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro, teilt die Polizei mit.