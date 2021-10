Iphofen vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet: VW und Opel stoßen zusammen

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 24-Jähriger mit einem VW auf der Alten Reichsstraße in Iphofen. An der Kreuzung zur Willanzheimer Straße übersah er eine vorfahrtsberechtigte, von rechts kommende, 63-jährige Opel-Fahrerin.