Kitzingen vor 54 Minuten

Vorfahrt missachtet: Unfall am Kreisverkehr

Am Montagnachmittag fuhr eine 55-jährige Mercedesfahrerin in den Kreisverkehr am Gustav-Adolf-Platz in Kitzingen und beabsichtigte, über die Abbiegespur in Richtung Fischergasse zu fahren.