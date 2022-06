Kitzingen vor 31 Minuten

Vorfahrt missachtet und Zusammenstoß verursacht

Als eine 61-jährige Fahrzeugführerin eines VW Up am Sonntagmittag von der Mainbernheimer Straße nach links in die Königsbergerstraße einbog, übersah sie einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 39-jährigen VW-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkws mit den jeweiligen Fahrzeugfronten, heißt es im Polizeibericht. Durch den Aufprall trugen beide Unfallbeteiligten leichte Verletzungen davon und begaben sich nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6000 Euro.