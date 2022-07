Giebelstadt vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet, hoher Schaden

Am Dienstagmorgen fuhr ein 81-jähriger Audi-Lenker auf der Eichfelder Straße in Volkach stadtauswärts. Beim Überqueren der Kreuzung zur Staatsstraße 2260 übersah er einen vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden 59-jährigen Fahrzeugführer eines weiteren Audis, was zum Zusammenstoß der beiden Autos führte. Hierbei schob es den Audi des 81-Jährigen auf einen weiteren, an der Kreuzung wartenden Peugeot. Durch den Aufprall erlitt der 59-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn komplett gesperrt. Für alle drei beteiligten Fahrzeuge musste ein Abschleppdienst verständigt werden. Die Straßenmeisterei kümmerte sich aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe um die Beschilderung der Gefahrenstelle. Des Weiteren unterstützte die Feuerwehr Volkach mit 18 Helfern die Arbeiten. Es entstand ein Schaden von rund 32.600 Euro.