Schwarzach vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet

Ein 83-jähriger Mann fuhr am Dienstagnachmittag mit einem Mercedes auf der Staatsstraße 2271 in Richtung Kitzingen. Beim Linksabbiegen auf die Kreisstraße 11 übersah er nach Mitteilung der Polizeiinspektion einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Lenker eines VW. Im Kreuzungsbereich prallte der VW frontal gegen die rechte vordere Seite des Mercedes. Beim Zusammenstoß der Autos erlitt der 44-Jährige leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst erfolgte zur weiteren Abklärung der Verletzungen ein Transport in ein naheliegendes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 8000 Euro.