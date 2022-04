Sommerach vor 28 Minuten

Vorfahrt missachtet

Einen Unfall meldet die Polizeiinspektion Kitzingen aus Sommerach. Am Dienstagabend fuhr eine 50-Jährige laut Polizeibericht mit einem VW auf der Weinstraße. An der Kreuzung zum Engelsberg übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 50-Jährigen mit seinem Skoda. Im Kreuzungsbereich stieß die Frau mit der Front des VWs in die linke Seite des Skoda, bei dem durch den Aufprall die Seitenairbags auslösten. Es entstand ein Schaden von circa 14.000 Euro.