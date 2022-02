Kitzingen vor 59 Minuten

Vorfahrt missachtet

Ein 40-jähriger bog am Sonntagmorgen mit einem Audi in Kitzingen vom Wilhelmsbühl nach links in die Äußere Sulzfelder Straße ab. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, 65-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Den Gesamtschaden beziffern die Beamten auf circa 9000 Euro.