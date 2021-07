Marktbreit vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet

Am frühen Donnerstag bog ein 20-jähriger Fahrzeugführer eines Audi in Marktbreit von der Mainstraße nach links auf die Staatstraße 2271 in Richtung Ochsenfurt ab. Hierbei übersah der Mann einen von rechts heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Suzuki-Fahrer, heißt es im Polizeibericht. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit der Front des Suzuki auf die rechte Frontseite des Audis auf. Es entstand ein Schaden von circa 7000 Euro.