Kitzingen vor 54 Minuten

Vorfahrt missachtet: 1800 Euro Schaden

Am Montagmittag bog ein 54-jähriger VW-Fahrer vom Neuen Weg in Kitzingen nach rechts in die Würzburger Straße ein. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte, von links kommende 74-Jährige am Steuer eines weiteren VWs. Die beiden Autos stießen zusammen, laut Polizeibericht entstand ein Gesamtschaden von circa 1800 Euro.