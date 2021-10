Iphofen vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet: 120 000 Euro Schaden

Am Montagmorgen fuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Alfa Romeo auf der Einersheimer Straße in Iphofen stadtauswärts. An der Kreuzung zur Birklinger Straße übersah er eine auf der Birklinger Straße stadteinwärts fahrende vorfahrtsberechtigte 53-Jährige Mercedesfahrerin. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Autos, bei dem sich glücklicherweise keiner der beiden Unfallbeteiligten verletzte. Laut Bericht der Polizei entstand ein Schaden von circa 120 000 Euro.