Mainstockheim: Vorderreifen von Sattelzug platt gestochen

Zwischen Montag, 16.50, und Dienstag, 6.10 Uhr, ereignete sich in der Albertshöfer Straße in Mainstockheim eine Sachbeschädigung. Ein Unbekannter stach vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den rechten Vorderreifen an einem geparkten Sattelzug platt. Der Scania stand zuvor auf einem öffentlichen Parkplatz. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 300 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.