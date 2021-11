Rödelsee vor 24 Minuten

Vorderrad löste sich während der Fahrt

Bereits am Sonntagmittag kam es auf der Staatsstraße 2420 zu einem Unfall. Als ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer von Rödelsee in Richtung Wiesenbronn fuhr, bemerkte er Geräusche an der Front seines Pkw. Kurz darauf löste sich das linke Vorderrad aus bisher unerklärlichem Grund und rollte auf die Gegenfahrbahn, heißt es im Bericht der Polizei. Dort prallte das Rad auf die Fahrzeugfront eines entgegenkommenden 39-jährigen Toyota Fahrers. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2500 Euro.