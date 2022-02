Kitzingen vor 36 Minuten

Vorbildliches Verhalten nach Zusammenstoß

Nachdem eine 20-jährige Fahrerin bei einem Parkmanöver in Kitzingen an einem vor ihr abgestellten Pkw hängen geblieben ist, verhielt sie sich äußerst vorbildlich. Laut Polizeibericht wartete sie etwa eine Stunde an der Unfallstelle auf den Eigentümer des Autos. Nachdem dieser nicht kam, hing sie einen Zettel an die Windschutzscheibe und meldete den Unfall umgehend der Polizei.